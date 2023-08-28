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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"ЕвроХим" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" по итогам I полугодия 2023 года снизила чистую прибыль в 1,8 раза до 76,9 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка сократилась на 17% до 181,6 млрд рублей.

Основные финпоказатели "ЕвроХима" по МСФО, млн рублей:

Показатель I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика
Выручка 181 606 218 605 -17 %
Себестоимость продаж (97 906) (79 893) 23 %
Валовая прибыль 83 700 138 712 -40 %
Операционная прибыль 51 053 119 070 -57 %
Прибыль до налогообложения 85 627 172 342 -50 %
Чистая прибыль 76 934 141 183 -46 %
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 76 879 141 095 -46 %

"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника – "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномыский азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "ЕвроХим-Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также Бельгии, Литве и Китае.

ЕвроХим
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