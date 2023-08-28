"ЕвроХим" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" по итогам I полугодия 2023 года снизила чистую прибыль в 1,8 раза до 76,9 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
Выручка сократилась на 17% до 181,6 млрд рублей.
Основные финпоказатели "ЕвроХима" по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|I полугодие 2023
|I полугодие 2022
|Динамика
|Выручка
|181 606
|218 605
|-17 %
|Себестоимость продаж
|(97 906)
|(79 893)
|23 %
|Валовая прибыль
|83 700
|138 712
|-40 %
|Операционная прибыль
|51 053
|119 070
|-57 %
|Прибыль до налогообложения
|85 627
|172 342
|-50 %
|Чистая прибыль
|76 934
|141 183
|-46 %
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|76 879
|141 095
|-46 %
"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника – "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномыский азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "ЕвроХим-Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также Бельгии, Литве и Китае.