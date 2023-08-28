Правительство РФ продлило запрет на экспорт рапса до 29 февраля 2024 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление о запрете с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года экспорта рапса из России.

Документ подписан 25 августа 2023 года и размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, действующий в настоящее время запрет (до 31 августа 2023 года) продлен еще на полгода. Как и сейчас, он не будет распространяться на экспорт рапса через пункт пропуска Забайкальск.

РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре прошлого года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно. Поставки были разрешены только через пункт пропуска Забайкальск. Предполагалось, что запрет в очередной раз будет продлен с 1 марта, однако постановление правительства о его продлении до 31 августа 2023 года было подписано 18 марта этого года. С этой даты ограничение и действует в очередной раз.

По данным Росстата, РФ в 2022 году собрала 4,515 млн тонн рапса против 2,794 млн тонн в 2021 году (рост в 1,6 раза).