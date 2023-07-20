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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт рапса из России до 29 февраля 2024 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает установить запрет на экспорт рапса из России с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Таким образом, действующий в настоящее время запрет (до 31 августа 2023 года) предлагается продлить еще на полгода. Как и сейчас, он не будет распространяться на экспорт рапса через пункт пропуска Забайкальск.

Россия впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре прошлого года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно. Поставки были разрешены только через пункт пропуска Забайкальск. Предполагалось, что запрет в очередной раз будет продлен с 1 марта, однако постановление правительства о его продлении до 31 августа 2023 года было подписано 18 марта этого года. С этой даты ограничение и действует в очередной раз.

По данным Росстата, Россия в 2022 году собрала 4,515 млн тонн рапса против 2,794 млн тонн в 2021 году (рост в 1,6 раза).

Забайкальск Минсельхоз Росстат
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