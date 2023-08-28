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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Белгородский губернатор заявил о формировании второго полка самообороны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающемся наборе местных жителей в ряды самообороны.

"Сейчас мы формируем второй полк самообороны", - сказал глава региона в ходе прямого эфира в понедельник.

Он также отметил, что вступившим в ряды самообороны форма сразу не выдается.

"Если мы увидим, что человек пришел, начал заниматься и делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем формой и необходимым снаряжением", - отметил Гладков.

По данным на начало августа, в Белгородской области было набрано восемь батальонов теробороны. В ее рядах числилось порядка 3 тыс. человек.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область
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