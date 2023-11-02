Численность белгородских отрядов самообороны выросла до 7 тыс. человек

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комплексные учения по подготовке добровольных народных дружин в Белгородской области пройдут 8 ноября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"; он также заявил, что сейчас в белгородских отрядах самообороны состоят более 7 тысяч человек

"Очередные комплексные учения мы будем проводить по подготовке добровольных народных дружин 8 ноября вместе с поселковыми администрациями, с районными администрациями, вместе с силовыми структурами, которые расположены на территории Белгородской области. Добровольные народные дружины особенно нам помогли в первый месяц СВО, когда обеспечили общественный порядок в приграничных территориях. Сейчас у нас 380 отрядов, более 7 тысяч человек", - написал он.

Гладков отметил, что комплексная система обучения реализуется в отрядах самообороны ежемесячно, уже более полутора лет.

"Зачем мы это делаем? Мне кажется, абсолютно очевидно: формируем навык, который нам очень необходим, как прифронтовому, приграничному региону. Конечно, очень хочется, чтобы этот навык никогда не пригодился, но для того, чтобы быть спокойными, нужно, конечно, умение", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, власти Белгородской области приняли решение сформировать в приграничных районах батальоны самообороны из тех жителей, кто не подлежит мобилизации. Батальоны вооружены, укомплектованы спецтехникой, оборудованием, обмундированием.

По данным на начало августа 2023 года, в Белгородской области было набрано восемь батальонов теробороны. В ее рядах числились порядка 3 тыс. человек. В конце августа Гладков объявил о начале формирования второго полка самообороны.

Сформированные из добровольцев отряды самообороны помогают силовикам поддерживать порядок в регионе, патрулировать стратегические объекты жизнеобеспечения.

Указом президента РФ на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим "среднего уровня реагирования".