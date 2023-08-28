Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

"Сегодня в районе 21:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении