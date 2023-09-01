Минобороны сообщило о сбитом над Белгородчиной дроне
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы ПВО вечером 1 сентября сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"1 сентября около 21.15 по Москве российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации, - говорится в сообщении. - Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области".