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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Два украинских дрона уничтожены над Тульской областью

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Тульской областью.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ Тульская область
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