Два украинских дрона уничтожены над Тульской областью
Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Тульской областью.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", - заявили в ведомстве.