В Тульской области провели эвакуацию из-за упавшего в поле взрывоопасного объекта

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Тепло-Огаревском районе Тульской области нашли взрывоопасный предмет. Чтобы его подорвать, потребовалось эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов, сообщает комитет по региональной безопасности.

"На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. Непосредственной угрозы для жителей и инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Специалисты решили этот предмет ликвидировать путем контролируемого подрыва.

Какой предмет обнаружен, в сообщении не уточняется.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о БПЛА, упавшем в поле в районе деревни Бродиловка. Беспилотник был обнаружен во время сельскохозяйственных работ. Предположительно, дрон упал несколько дней назад.