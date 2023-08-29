Опытный образец российского самолета SJ-100 совершил первый полет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 (семейство самолетов типа Superjet) совершил первый полет, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.

"Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", - прокомментировал полет заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Всего на импортонезависимом SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что SJ-100, изготовленный в производственном центре ПАО "Яковлев" (в составе ОАК входит в госкорпорацию "Ростех"), успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, создаваемый по программе импортозамещения систем и компонентов, но на франко-российских двигателях SaM146. Ожидается, что в конце 2023г два таких самолета будут переданы "Аэрофлоту"/АК "Россия".

Как отмечается в сообщении Минпромторга, второй опытный образец SJ-100 уже с отечественными двигателями ПД-8 в ближайшее время также начнет программу летных испытаний. Сейчас двигатели проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.