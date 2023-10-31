Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

Первый полет российского самолета SJ-100 на франко-российских двигателях Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет полностью локализованного самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается в декабре этого года, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Думаю, в конце этого года, в декабре, мы уже поднимем самолет полностью локализованный, он начнет проходить испытания", - сказал Чемезов в репортаже на телеканале "Россия 24".

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 на франко-российских двигателях SaM146 совершил первый полет в конце августа. Как сообщал Минпромторг, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем (всего было замещено порядка 40 систем и агрегатов), "управляемость и устойчивость самолета в воздухе".