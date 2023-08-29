Минобороны РФ сообщило об ударе по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по воинскому эшелону вооруженных сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами в районе поселка Дорожное Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Дорожное (ДНР) на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ", - отметил он.

Российские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, заявил Конашенков.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Также, по словам Конашенкова, силами ПВО за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах", - заявил представитель военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11555 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12508 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские военные за сутки отразили шесть атак вооруженных сил Украины на купянском направлении, три - на красно-лиманском, две - на запорожском и одну - на донецком направления.

"На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказал Конашенковк.

По его словам, на данном направлении потери армии Украины составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Конашенков сообщил, что на красно-лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в ЛНР и ДНР.

"Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ ДНР и улучшили положение по переднему краю.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на данном направлении составили: более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и "Мста-Б".

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказал он.

Представитель военного ведомства заявил, что за сутки на запорожском направлении "уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании".

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: "Акация" и "Гиацинт-Б"", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - заявил представитель Минобороны РФ.