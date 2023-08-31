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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Российские военные отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Приютного и уничтожили склад боеприпасов на южно-донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака группы пехоты противника в направлении Приютного", - сказал Чехов.

По его словам, "живая сила уничтожена", несколько украинских военных сдались в плен.

Чехов сообщил, что реактивной и ствольной артиллерией в районе Урожайного уничтожен склад боеприпасов, пункт временной дислокации, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

"Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены опорные пункты противника западнее Старомайорского", - заявил начальник пресс-центра группировки "Восток".

По его данным, уничтожены грузовые автомобили с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы, пункт временной дислокации ВСУ и буксируемая гаубица "Д-20".

"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного", - сказал Чехов.

Он сообщил, что ударным беспилотником уничтожена буксируемая гаубица "М-119" северо-восточнее Новодонецкого.

По данным руководителя пресс-центра группировки "Восток", на южно-донецком направлении в ходе одного из боев личный состав под командованием младшего сержанта Андрея Спиридонова, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны ВСУ, поразил несколько артиллерийских орудий, а также уничтожил свыше десятка украинских военных.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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