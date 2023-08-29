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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Челябинска

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли при крушении вертолета во вторник рядом с поселком под Челябинском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Предварительно, трое погибших. При крушении было возгорание, его уже потушили. На месте работают экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба регионального МЧС подтвердила, что на месте крушения обнаружены тела троих погибших.

"Сегодня днем в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области от ЕДДС Сосновского МР поступило сообщение о падении вертолета в районе п. Прудного. К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала", - говорится в пресс-релизе МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили в лесу горящий вертолет Ми-8, отмечается в сообщении. Возгорание было ликвидировано.

Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) области поступило сообщение о крушении вертолета.

"В 14.40 (мст) поступили звонки от жителей, что рядом с поселком Прудный (Сосновский район) упал вертолет", - сказал собеседник агентства.

Челябинск МЧС РФ Челябинская область
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