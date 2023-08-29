Упавший под Челябинском вертолет принадлежит ФСБ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вертолет, потерпевший крушение во вторник под Челябинском, принадлежит ФСБ, сообщил губернатор области Алексей Текслер.

"В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, сообщил он, в результате крушения погибли три человека. Текслер выразил соболезнования их родным и близким.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в результате крушения вертолета Ми-8 погибли три человека, их тела обнаружены на месте аварии.