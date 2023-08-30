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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Пошлина на экспорт пшеницы из с 30 августа снижена на 12,6%, до 3,7 тыс. руб. за т

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 30 августа составляет 3 тыс. 729,2 рубля против 4 тыс. 269,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, пошлина после трехнедельного повышения снизилась на 12,6%.

Существенно снижена и пошлина на ячмень - до 431,8 рубля против 860,3 рубля за тонну. Пошлина на экспорт кукурузы составит 1 тыс. 931,5 рубля против 2 тыс. 495,3 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $237,6 за тонну на пшеницу ($235,4 неделей ранее), $175,5 - на ячмень ($174,3), $198,3 - на кукурузу ($198,1).

Пошлины будут действовать по 5 сентября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз РФ
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