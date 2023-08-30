Московская международная книжная ярмарка открывается в "Экспоцентре"

Международная ярмарка интеллектуальной литературы в 2023 г. в Москве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) в 36-й раз открывает свои двери для жителей и гостей столицы, которых в течение пяти дней ждут более 300 мероприятий на семи площадках Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" (павильон №5), сообщили в пресс-службе мероприятия.

Более 300 участников из России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая и Ирана представят на ярмарке новинки и бестселлеры всех жанров. Почетным гостем ярмарки стала Белоруссия, торжественное открытие стенда которой пройдёт 31 августа.

В ярмарке, в частности, примут участие писатели Дмитрий Данилов, Денис Драгунский, Николай Свечин, Михаил Елизаров, Александра Маринина, Дарья Донцова, психологи Михаил Лабковский и Татьяна Мужицкая, а также артист Вениамин Смехов, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, историк-искусствовед Зельфира Трегулова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Встретятся с поклонниками авторы young adult - книг для "молодых взрослых" - Лия Арден, Ася Лавринович, Яна Летт, Валерий Печейкин. А в рамках кросс-индустриального проекта Агентства культурных инициатив при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы состоится питчинг идей для экранизаций "Комикс-погружение". Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) представит проект "Комикс-поинт РГБМ", где в формате аллеи авторов свои работы продемонстрируют известные российские комиксисты.

В программе "КНИГАБАЙТ. Будущее книги" авторы, разработчики и эксперты поделятся опытом мультимедийных продуктов, аудиокниг и подкастов, цифровых сервисов и инструментов, обсудят влияние новых технологий с особым вниманием на перспективу использования нейросетей. Посетителей площадки "Библиотеки Москвы" ожидают лекции и дискуссии на темы, связанные с литературой, культурой и искусством. Новые художественные альбомы, каталоги выставок, издания о живописи, дизайне, архитектуре представят музеи Москвы и издательства, выпускающие книги по искусству.

В рамках деловой программы пройдет более десятка крупных профессиональных мероприятий. Так, на отраслевой конференции Российского книжного союза и Минцифры России "Книжный рынок России - 2023" обсудят состояние и перспективы развития российской книжной отрасли, основные тенденции книгораспространения в России в I полугодии 2023 года, меры по борьбе с пиратством.

По традиции на ярмарке пройдут церемонии награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года - 2023", XX Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников СНГ, XII конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2023" и V сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!".

I Московская международная детская книжная ярмарка

Одновременно с ММКЯ пройдет I Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ), которая готовилась к открытию несколько лет. Её гостей ожидает обширная программа из более 50 мероприятий для детей и родителей, а также профессионалов книжной отрасли: встречи с известными писателями и художниками-иллюстраторами, презентации книжных новинок, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы.

В рамках ММДКЯ состоятся дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, психологами и педагогами, а также отраслевая конференция "Детский книжный рынок России. Статистика, тенденции, перспективы".

В торжественном открытии ММДКЯ 30 августа примут участие детские писатели и поэты Андрей Усачёв, Анастасия Орлова, Галина Дядина, Наталия Волкова, а также Большой детский хор имени Виктора Попова.

Одним из ключевых событий I ММДКЯ станет награждение лауреатов первого сезона Национальной премии в области детской и подростковой литературы, которое пройдет 30 августа в 18:00. Премия учреждена в 2023 году Минцифры и Минкультуры России.

ММКЯ основана в 1977 году, а с 1998 года проходит ежегодно. В этом году ММКЯ открыта с 30 августа по 3 сентября с 10.00 до 20.00. Билеты можно приобрести в кассах "Экспоцентра" и на официальном сайте ММКЯ, где их стоимость ниже.

Ярмарка проходит одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Трансляции мероприятий и программа представлены на её официальном сайте. Ярмарка проходит при поддержке Минцифры России, Российского книжного союза и правительства Москвы.