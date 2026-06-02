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Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство Москвы поддержит проведение 39-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая пройдет со 2 по 6 сентября в Гостином Дворе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Там назвали ярмарку, основанную в 1977 году, старейшим и крупнейшим книжным форумом России. Ежегодно в работе ярмарки принимают участие сотни издательств и книготорговых предприятий из многих регионов России. Гостями ярмарки становились издатели, писатели, журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, государств СНГ и Балтии и других стран.

В прошло году ММКЯ проходила на ВДНХ. Онлайн и офлайн мероприятия посетили свыше 1 млн человек.

"В программе ярмарки-2026 - сотни мероприятий, в том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года", - уточнили в мэрии.

На льготных условиях стенды на ярмарке предоставляются общественным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, бюджетным организациям, университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим российским издательствам, издательствам из государств СНГ, добавили в сообщении.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход на ярмарку бесплатный.

ММКЯ ВДНХ Москва
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