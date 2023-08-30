Прощание с балериной Светланой Адырхаевой пройдет в Большом театре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной, балетмейстером, хореографом Светланой Адырхаевой, скончавшейся 27 августа на 86-м году жизни, пройдет в среду в Государственном академическом Большом театре.

Церемония начнется в Большом театре в 11:00. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Адырхаева родилась 12 мая 1938 года. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище (сейчас Академия русского балета имени А.Я.Вагановой). После выпуска в 1955 году была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки, с 1958 по 1960 год танцевала в балетной труппе Одесского государственного академического театра оперы и балета. В 1960 году выступила в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего получила приглашение Большого театра исполнить партию Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро".

Была солисткой Большого театра до 1988 года. В 1991-1996 годах вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу "Театр балета Светланы Адырхаевой" и была её художественным руководителем. В 1995-2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

В 2001 году вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора. Под ее руководством репетировали Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Анастасия Горячева, Ольга Кишнёва, Екатерина Клявлина и другие артистки. С 2013 года была членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.