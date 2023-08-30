В Москве простятся с режиссером Глебом Панфиловым

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым, скончавшимся на 90-м году жизни 26 августа, пройдет в среду в Москве.

Как сообщили в театре "Ленком им. Марка Захарова", в среду в 13:00 состоится отпевание Панфилова в Храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Храм будет открыт для прощания с 12:00. Прощание продолжится на Новодевичьем кладбище, где пройдут и похороны в 15:00.

Захоронен Панфилов будет рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая скончалась 14 января.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В ранние годы работал на свердловском телевидении, где снял несколько фильмов.

В 1960-1963 годах заочно обучался на операторском факультете ВГИКа, затем перешёл на очное обучение на отделение режиссёров-постановщиков художественного фильма Высших курсов сценаристов и режиссёров.

В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой первый художественный фильм "В огне брода нет", фильм получил главный приз фестиваля в Локарно. В 1970 году снял фильм "Начало". Во время съёмок фильма Панфилов женился на актрисе Инне Чуриковой, с тех пор она стала его музой.

В 1977 году Панфилов перешёл на киностудию "Мосфильм". На "Мосфильме" Панфилов снял фильм "Тема", который получил главный приз Берлинского кинофестиваля.

В 1986 году дебютировал как театральный режиссёр в театре "Ленком" постановкой "Гамлета", в которой играли ведущие актёры театра: Олег Янковский (Гамлет), Инна Чурикова (Гертруда), Александра Захарова (Офелия).

В 1990 году снял фильм "Мать" по мотивам произведений Максима Горького. В том же году был награждён Каннским призом за художественный вклад в кинематограф.