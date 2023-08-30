Думе предложили скорректировать проект об обязательном страховании добровольцев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы предложило депутатам скорректировать законопроект, который устанавливает механизм обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, уточнив что речь идет о добровольцах, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Законопроект (№405066-8) был внесен в Госдуму в июле группой депутатов и сенаторов. Согласно ст. 1 законопроекта, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Кроме того, гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предоставляется право на возмещение вреда, причиненного их здоровью в период пребывания в добровольческих формированиях.

В заключении правовое управление Госдумы указывает, что норма об обязательном страховании за счет бюджета должна распространяться не просто на граждан-добровольцев, а на добровольцев, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ.

Также правовое управление предложило уточнить формулировки, касающиеся страховых случаев и термина "обязательное государственное личное страхование", обратив внимание, что в действующем законодательстве для обозначения данного вида страхования используется термин "обязательное государственное страхование".

Ранее сообщалось, что в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период пребывания в добровольческом формировании или на сборах законопроектом будет установлена выплата в размере 2 млн рублей выгодоприобретателям в равных долях. Выплаты по установленной инвалидности I группы – 1, 5 млн рублей, инвалидности II группы – 1 млн рублей, инвалидности III группы – 500 тыс. рублей. Выплаты при получении тяжелого увечья или контузии составят 200 тыс. рублей, легкого увечья – 50 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.