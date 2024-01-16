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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Дума одобрила в I чтении законопроект об обязательном страховании добровольцев

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает механизм обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Документ №405066-8 был внесен в Госдуму в июле 2023 г. группой депутатов и сенаторов. Согласно ст. 1 законопроекта, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Кроме того, гражданам, состоящим в добровольческих формированиях, предоставляется право на возмещение вреда, причиненного их здоровью в период пребывания в таких формированиях.

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В заключении к законопроекту правовое управление Госдумы указывало, что норма об обязательном страховании за счет бюджета должна распространяться не просто на граждан-добровольцев, а на добровольцев, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ.

Также правовое управление Госдумы предложило уточнить формулировки, касающиеся страховых случаев и термина "обязательное государственное личное страхование", обратив внимание, что в действующем законодательстве для обозначения данного вида страхования используется термин "обязательное государственное страхование".

Ранее сообщалось, что в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период пребывания в добровольческом формировании или на сборах законопроектом будет установлена выплата в размере 2 млн рублей выгодоприобретателям в равных долях. Выплаты по установленной инвалидности I группы - 1,5 млн рублей, инвалидности II группы - 1 млн рублей, инвалидности III группы - 500 тыс. рублей. Выплаты при получении тяжелого увечья или контузии составят 200 тыс. рублей, легкого увечья - 50 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
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