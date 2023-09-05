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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Число занятых граждан РФ выросло с начала года более чем на 1 млн человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с начала года число занятых граждан в России возросло более чем на 1 млн человек.

Об этом Котяков заявил на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов во вторник.

17 мая Голикова доложила на совещании президента РФ с министрами, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в России продолжает сохраняться на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

По данным Росстата, безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3% после зафиксированных в июне 3,1%.

Антон Котяков Минтруд РФ
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