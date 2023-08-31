Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

"31 августа около 10.00 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - сообщили военные.

Брянская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал безосновательными утверждения, что РФ провоцирует голод в Африке

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

В Геленджике потушили крупный лесной пожар

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

В Брянской области задержаны пятеро и убиты двое украинских диверсантов

Аэропорты Москвы возобновили работу после утренних ограничений

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в семь раз

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в семь раз

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Два беспилотника самолетного типа сбили над Брянском

ПВО сбила украинскую ракету над Крымом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });