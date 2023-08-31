Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
"31 августа около 10.00 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - сообщили военные.