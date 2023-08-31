Третий за день украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Украина вечером в четверг вновь пыталась атаковать территорию РФ беспилотником, летательный аппарат сбит над Брянской областью.
"31 августа около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили военные.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщало о двух беспилотниках, сбитых над Брянской областью.