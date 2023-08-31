Песков не стал прогнозировать результаты обсуждения альтернативы зерновой сделке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Кремле затрудняются предположить, насколько результативными будут обсуждения на высшем уровне возможной альтернативы зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативно это будет", - сказал Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли прогресс в диалоге России, Турции и Катара о возможной альтернативе зерновой сделке.

"Будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях. И, как говорил президент, Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся её", - добавил Песков.