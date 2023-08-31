Вильфанд спрогнозировал затяжной бархатный сезон на черноморском побережье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бархатный сезон на черноморском побережье Кавказа будет длиться как минимум до конца первой декады октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В нынешнем году в восточных акваториях Черного моря очень хорошо прогрет так называемый деятельный слой моря. В нынешнем году было много дней, когда солнце интенсивно прогревало поверхность моря (...), это дает основание для того, чтобы прогнозировать, что в нынешнем году бархатный сезон будет длиться долго", - сказал Вильфанд в четверг на пресс-конференции.

По его словам, на черноморском побережье Кавказа бархатный сезон будет длиться до конца первой декады октября, температура воды составит плюс 21-22 градуса. В Крыму он продлится до 20-25 сентября.