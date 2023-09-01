Ливни с грозой и градом ожидаются в Краснодарском крае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили о предстоящем ухудшении погоды на Кубани; штормовое предупреждение объявлено во всем крае, за исключением Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Днем и до конца суток 1 сентября, а также в течении суток со 2 по 4 сентября местами в крае ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что со 2 по 4 сентября на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.