Урожай зерна в РФ большой, но больше вопросов к его качеству. Обзор

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ к концу августа превысил 105 млн тонн (в бункерном весе). Большинство экспертов зернового рынка прогнозируют второй после рекорда прошлого года урожай.

Однако переживаний по поводу его качества больше, чем в прошлом году, показал опрос, проведенный "Интерфаксом". Если в южных и некоторых других регионах качество особой тревоги не вызывает и аграрии рассчитывают выгодно продать урожай, в том числе и на экспорт, то в других не исключают проблем – в том числе потерь до 10% выручки от продажи пшеницы. Получается как тот каравай – хорошо пропеченный на юге, но серьезно подмоченный в центре.

Качество на "четверку"

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора), по предварительной оценке на 21 августа, доля продовольственной пшеницы (1-4 классы) превышает 70% от обследованного объема. На фуражную пшеницу приходится 29,4%. Испытания пшеницы проводятся по 15 основным показателям качества (массовая доля белка, количество и качество клейковины, стекловидность, влажность, сорная и зерновая примеси и т.д.).

В частности, в Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы составила 77,5%, в Северо-Кавказском - 78,6%.

По данным Россельхозцентра, на которые ссылается советник президента - эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш, показатели качества в Южном округе выше: 89,9% от обследованного зерна занимает пшеница 1-4 классов. По предварительным данным, на пшеницу 3 класса в этом году приходится 39%, 4 класса – 65%, 5 класса – 6%.

В Ростовской области, как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, в этом году урожай зерна на 1 млн тонн превысил прошлогодний исторический рекорд (собрано 15,4 млн тонн), на долю продовольственной пшеницы в нем приходится 82%.

"Средняя урожайность в этом году составила 44,4 ц/га – на 5,2% выше прошлогоднего показателя. Основу в донском каравае составляет 13,7 млн тонн озимой пшеницы, что больше, чем в прошлом году, на 446 тыс. тонн. Кроме того, в этом году был достигнут рекордный урожай зернобобовых культур, в том числе и гороха, сбор которого составил 526,7 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше, чем в прошлом году", - сказал Рачаловский.

В Краснодарском крае урожайность пшеницы в этом году ниже прошлогодней (58 ц/га против 67,4 ц/га) из-за продолжительных дождей, которые шли в том числе в период уборки, сообщили в краевом Минсельхозе. Однако предварительные данные о ее качестве, как сообщили в испытательные лаборатории Новороссийского филиала Центра оценки качества зерна, свидетельствуют о том, что более 80% исследованного объема пшеницы относится к продовольственной.

По данным Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра при краевом Минсельхозе, из обследованных 8,82 млн тонн пшеницы 58% приходится на пшеницу 4 класса, 28% - третьего класса, 14% - пятого класса. Таким образом, доля продовольственной пшеницы составила 86%.

В прошлом году по итогам уборочной кампании 90% от общего объема собранного зерна относилось к продовольственному.

В Ставропольском крае на долю продовольственной пшеницы пришлось 74,5% от обследованного объема, в том числе 3 класса -24,3%, 4 класса - 50,2%, 5 класса -25,5%, сообщили в краевом Минсельхозе.

"Формирование урожая проходило в сложных природно-климатических условиях. Недобор осадков в зимний период, пониженный температурный режим в период возобновления весенней вегетации, почвенная засуха в период налива зерна отразились на урожае", - сказали в ведомстве.

В Оренбургской области, по предварительным данным областного министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, доля продовольственного зерна составляет 74% от обследованного объема, фуражного - 26%. Год назад эти показатели составляли 57% и 43% соответственно.

В Башкирии, по данным областного Минсельхоза, в этом году больше пшеницы 4 класса, но есть и пшеница более высокого 2 класса - 1%. "Обследованные объемы пшеницы и ржи характеризуются высокой долей пшеницы 4 класса и ржи 3 класса. По предварительным данным, преобладает доля пшеницы 4 класса, - 41%. Пшеницы 3 класса - 17%, 5 класса - 40%. Доля ржи 3 класса - 56%", - сказали в ведомстве.

В Минсельхозе Саратовской области также отметили, что на качество зерна повлияли погодные условия. Пока в регионе обследовано порядка 51% урожая, из которого более половины - продовольственные кондиции. "С начала года за пределы области реализовано 2,3 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что в 1,8 раза выше прошлогоднего уровня", - сказали в ведомстве.

В Дагестане основной сбор приходится на озимую пшеницу - 84%, сообщили в республиканском Минсельхозе. "Проблем в реализации зерна нет, так как, исходя из специализации дагестанских хозяйств, выращенное зерно используется для своих потребностей в животноводстве", - сказали в ведомстве.

В Чувашии, по данным республиканского филиала Россельхозцентра на 28 августа, на долю пшеницы 3 класса приходилось 35,2% обследованного зерна (25,5% год назад), 4 класса - 48,3% (47,7%), 5 класса - 16,5% (26,8%).

Эксперты пояснили, что основанием для отнесения части пшеницы к 5 классу (фураж) стало, в частности, повреждение части зерна клопом-черепашкой.

Повышение качества пшеницы в этом году отмечают в Удмуртии. "Наша зона не позволяет получать зерно высокого качества. Много осадков, не хватает суммы положительных температур и бедная почва, - заявил руководитель НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН Андрей Леднев. - Но в этом году получили более качественное зерно. Если раньше в основном преобладала пшеница четвертого класса, то в этом году уже больше пшеницы третьего класса".

По его словам, это связано с погодными условиями. "В критические периоды стояла засушливая погода, и именно она способствовала увеличению в зерне белка, что привело к повышению качества. Но зерна в этом году из-за засухи собрано меньше", - сказал он.

В татарстанском агрохолдинге "Красный Восток" фиксируют качество пшеницы выше прошлогоднего. Напомнив, что в прошлом году "95% зерна было фуражным", гендиректор холдинга Адель Хайруллин заявил, что в этом году положительное влияние оказало "отсутствие дождей в период уборки, что не привело к вымыванию клейковины". "Сейчас у нас завершается уборка яровой пшеницы, но по результатам уборки озимой пшеницы элеваторы подтверждают от 25% до 40% продовольственной пшеницы с повышенным белком", - сказал он.

В экспортном направлении

С достаточно высоким качеством зерна многие регионы РФ связывают свои экспортные планы и, соответственно, экспортную выручку.

По словам Корнюша из ТПП Ростовской области, в этом году регион начал поставлять зерно в Мексику, Индонезию. "Приоритетными направлениями для наращивания экспорта в 2023 году будут страны Африки, Южной Америки, Азии, прежде всего Китай и Вьетнам", - сказал он, сообщив, что отгрузки в Египет выросли в 2,1 раза, в Турцию - в 1,8 раза. Третье место в рейтинге основных импортеров - у Бангладеш, куда отгружено в 4,4 раза больше зерновых, чем в 2022 году. Растет экспорт в Пакистан, Ливию, Израиль и Бразилию. "В Йемен он вырос более чем в 20 раз", - добавил он.

Подчеркнув, что злаки и масложировая продукция являются основой аграрного экспорта области, Корнюш сообщил, что в этом году экспорт продукции ростовского АПК вырос вдвое - до 18,1 млн тонн. В денежном выражении он составил $5,789 млрд, что на 55,6% больше, чем год назад.

Ставропольский край, по данным на 1 августа, экспортировал 450,4 тыс. тонн зерна против 278,4 тыс. тонн годом ранее. Большую часть составляют пшеница и меслин. "Основными импортерами зерновой продукции Ставрополья остаются Азербайджан, Грузия, Армения, экспорт также идет в Турцию, Ирак, Египет", - сказали в краевом Минсельхозе.

"Проблем с экспортом нет, налажено взаимодействие и с аграриями, и с экспортерами, и с теми, кто оказывает услугу по перевалке грузов", - заявили в Минсельхозе Краснодарского края, отметив, что экспортные планы будут выполнены. Цены на зерно в ведомстве считают приемлемыми.

От "немного ниже" до "некондиции"

В то же время в ряде регионов качество зерна вызывает серьезную тревогу.

В Курской области, по данным регионального Минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры уже убраны почти с 90% площадей. Областной филиал Центра оценки качества зерна обследовал 23% от сбора. Результаты показали, что только 7% пшеницы соответствует 3 классу, 55% - 4 классу, 38% - 5 классу.

"В принципе качество пшеницы неплохое - 62% соответствует продовольственным кондициям. Но в прошлом году на эту дату удельный вес продовольственной пшеницы был выше - 65%. Больше было и зерна, по качеству соответствующего 3 классу, - 20%", - сообщили в ведомстве.

Эксперты пока не стали делать окончательные выводы о качестве зерна. "Обследование продолжается, с учетом того, что значительную часть урожая зерновых пришлось убирать после обильных осадков, качественные показатели пшеницы могут измениться. Нынешняя уборка зерновых проходит в сложных погодных условиях, сопряженных с выпадением частых и обильных дождей, что может негативно отразиться на качестве урожая", - сказали в филиале.

"В Орловской области уборка зерна из-за погодных условий сместилась на две недели, все, что сейчас убирается, - крайне низкого качества. Это даже не фураж", - заявила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства области Ирина Гуринович.

По ее словам, и то зерно, что убиралось в первую очередь, тоже было не очень хорошего качества. "Потом погодные условия ухудшились, начались перманентные дожди, - отметила она.- Так что третьего класса будет очень мало, четвертый класс будет, а в основном будет пятый класс и, к сожалению, много некондиции".

В Карачаево-Черкесии "качество зерна, по предварительным данным, практически на уровне прошлого года, в отдельных случаях немного ниже", сообщил начальник отдела механизации и земледелия республиканского Минсельхоза Руслан Бирабасов. "Уборка урожая только что завершилась, более точные данные будут позже", - сказал он.

По его словам, на качество зерна повлияли погодные условия, из-за которых были смещены сроки проведения некоторых сельхозработ. "Но проблем с реализацией зерна не будет. Карачаево-Черкесия - животноводческий регион, даже если будет фураж, то он направится на корм животным", - заявил Бирабасов.

Минус 10% выручки

Как сообщил источник в одном из российских агрохолдингов, в этом году доля продовольственной пшеницы составляет порядка 30%, остальное - фураж. В прошлом году ситуация была обратная: фуража было около 40%, отметил он.

Основные проблемы - пророст в колосе, фузариоз, низкая клейковина.

"В связи с ухудшением качества урожая потери агрохолдингов могут составлять не менее 10% от валовой выручки по продаже пшеницы. У ряда компаний эти потери могут быть компенсированы повышенным урожаем фуража", - сказал он.

Гуринович из департамента сельского хозяйства Орловской области также прогнозирует проблемы с реализацией зерна. "Проблемы, конечно, будут. В прошлом году не было хорошей цены и на зерно высокого класса, а в это году тем более ее не будет, поскольку качество хуже", - сказала она.

Не устраивают нынешние цены и гендиректора "Красного Востока" Хайруллина. "Наибольшей проблемой является то, что цены по сравнению с прошлым годом не изменились. Прошлый год почти для всех растениеводов Поволжья прошел с большим знаком минус - в основном из-за плохой цены на зерновые. К сожалению, сейчас ценовая ситуация не лучше, а урожай на 28-33% в округе ниже, чем в прошлом году", - посетовал он.