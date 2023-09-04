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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

РФ в августе отгрузила на экспорт рекордные за семь лет 7,7 млн т зерна

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - РФ в августе этого года отгрузила на экспорт 7,7 млн тонн зерна, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, этот объем стал рекордным для данного месяца показателем за последние семь лет и на 32% превысил показатель августа прошлого года.

В том числе экспорт пшеницы составил 6,5 млн тонн, что на 36,6% больше, чем в августе 2022 года. Но это оказалось меньше, чем в августе рекордного по отгрузкам 2021/2022 сельхозгода (6,6 млн тонн). Экспорт ячменя вырос на 7%, до 997 тыс. тонн, кукурузы - почти в 1,9 раза, до 212 тыс. тонн.

Тюрина также сообщила, что всего с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2023 года) из РФ отгружено 13,3 млн тонн основных видов зерновых культур, что в 1,6 раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона, когда было отгружено 8,5 млн тонн. В том числе пшеницы отправлено 11 млн тонн (в 1,5 раза больше). "Это также максимальный показатель за последние семь лет", - уточнила эксперт.

Крупнейшим покупателем российской пшеницы в августе стал Египет, куда было отгружено 910 тыс. тонн. Однако это на 35% меньше, чем в августе 2022 года. На втором месте - Алжир. "Поставки в эту страну выросли почти в семь раз, до 610 тыс. тонн. Третье место заняла Турция - 481 тыс. тонн, но отгрузки сократились на 32%", - сказала Тюрина.

По данным аналитического центра, в топ-5 покупателей российской пшеницы в августе вошли также Кения (поставки выросли в 12 раз, до 444 тыс. тонн) и Бангладеш, куда отгружено 319 тыс. тонн. В августе 2022 года отгрузок в эту страну не было.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина заявила, что растет конкуренция между российским и американским зерном, что можно объяснить ориентацией российских поставщиков на страны Латинской Америки, которые всегда были рынком сбыта для зерна из США.

Тюрина также сообщила, что цены производителей в регионах имеют разнонаправленную динамику. Пшеница 4 класса на юге подешевела на 600 рублей за тонну, что связано с рекордными урожаями в ряде крупных регионов и ростом предложения пшеницы. В центральных регионах, наоборот, цены на 400-500 рублей за тонну выше. "Достаточно серьезное снижение - на 1 тыс. рублей за тонну - в Поволжье, где средняя цена пшеницы четвертого класса составляет 9 500 рублей за тонну без НДС", - сообщила Тюрина.

По ее словам, в среднем по РФ цены снизились на 300-400 рублей, до 13 500 рублей за тонну пшеницы 4 класса. "В долларовом эквиваленте цена у производителя составила $141 за тонну, это на 4% меньше, чем неделей ранее, но больше, чем в начале сезона (на 1 июля 2023 года - ИФ) на 8%", - сказала эксперт.

Российский зерновой союз
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