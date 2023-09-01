На ТЭЦ-2 в Красноярске произошел выброс золы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Красноярский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в "СУЭК") сообщил о техническом инциденте с выбросом золы, который произошел в пятницу на одном из котлов ТЭЦ-2 в Красноярске.

"Сегодня в 14:00 (время местное) произошел технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, в результате жители наблюдали кратковременный выброс золы. Угрозы энергоснабжению потребителей нет. Остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме. Возгораний на станции не было", - прокомментировали позднее ситуацию в СГК.

В свою очередь ГУ МЧС по Красноярскому краю информирует, что в социальных сетях распространяется не соответствующая действительности информация о крупном пожаре на ТЭЦ-2 Красноярска. По данным ведомства, сообщений о возгорании на объекте в МЧС не поступало.

Об инциденте на станции, не представляющим угрозы для технологического процесса на предприятии, в своем телеграм-канале также сообщил и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

По данным портала гражданского мониторинга воздуха nebo.live, существенных изменений в уровне загрязнения воздуха в районе ТЭЦ-2 не фиксируется.

Красноярская ТЭЦ-2 отапливает и снабжает горячей водой Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы Красноярска и поставляет пар предприятиям южного промышленного узла (Химико-металлургический завод, АО "Кульбытстрой", комбинат "Волна" (входит в холдинг "Сибирский цемент"), цементный завод, кондитерская фабрика "Краскон").