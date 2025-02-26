Суд не стал ограничивать работу единственного в России производителя гидроокиси лития

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отказал краевому Минэкологии в удовлетворении заявления о признании незаконной деятельности АО "Химико-металлургический завод" (ХМЗ, Красноярск, единственный производитель гидроокиси лития в России) по эксплуатации ряда производственных объектов и о запрете их работы, говорится в материалах суда.

Требования министерства были связаны с загрязнением окружающей среды.

В марте 2024 года специалисты Минэкологии по поручению главы ведомства провели очередную оценку влияния деятельности завода на атмосферный воздух в районе производства в Красноярске. Результаты показали кратное превышение ПДК бензапирена, формальдегида, взвешенных частиц и фенола.

В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать незаконной деятельность предприятия по эксплуатации источников загрязняющих веществ, а именно дробильно-известкового завода, аспирационных установок от операций дробления, грохочения, пересыпки, а также бункеров, гасильного барабана и печи обжига известняка и запретить работу этих объектов до устранения нарушений.

Рассмотрев дело на очередном заседании 26 февраля, суд принял решение отказать ведомству в удовлетворении заявления. Мотивировочная часть пока не опубликована.

Красноярский ХМЗ специализируется на производстве извести, известняка и гидроокиси лития. По данным компании, завод является единственным производителем гидроокиси лития в России. Большая часть продукции предприятия поставляется на экспорт по прямым контрактам. Основные потребители гидроокиси лития - нефтеперерабатывающие заводы и производители электролитов.

Предприятие неоднократно становилось предметом проверок Минэкологии Красноярского края в связи с негативным влиянием деятельности на атмосферный воздух.

По данным ЕГРЮЛ, завод на 100% принадлежит красноярскому ООО "Катодные литиевые материалы" (КЛМ).