Поиск

Суд не стал ограничивать работу единственного в России производителя гидроокиси лития

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отказал краевому Минэкологии в удовлетворении заявления о признании незаконной деятельности АО "Химико-металлургический завод" (ХМЗ, Красноярск, единственный производитель гидроокиси лития в России) по эксплуатации ряда производственных объектов и о запрете их работы, говорится в материалах суда.

Требования министерства были связаны с загрязнением окружающей среды.

В марте 2024 года специалисты Минэкологии по поручению главы ведомства провели очередную оценку влияния деятельности завода на атмосферный воздух в районе производства в Красноярске. Результаты показали кратное превышение ПДК бензапирена, формальдегида, взвешенных частиц и фенола.

В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать незаконной деятельность предприятия по эксплуатации источников загрязняющих веществ, а именно дробильно-известкового завода, аспирационных установок от операций дробления, грохочения, пересыпки, а также бункеров, гасильного барабана и печи обжига известняка и запретить работу этих объектов до устранения нарушений.

Рассмотрев дело на очередном заседании 26 февраля, суд принял решение отказать ведомству в удовлетворении заявления. Мотивировочная часть пока не опубликована.

Красноярский ХМЗ специализируется на производстве извести, известняка и гидроокиси лития. По данным компании, завод является единственным производителем гидроокиси лития в России. Большая часть продукции предприятия поставляется на экспорт по прямым контрактам. Основные потребители гидроокиси лития - нефтеперерабатывающие заводы и производители электролитов.

Предприятие неоднократно становилось предметом проверок Минэкологии Красноярского края в связи с негативным влиянием деятельности на атмосферный воздух.

По данным ЕГРЮЛ, завод на 100% принадлежит красноярскому ООО "Катодные литиевые материалы" (КЛМ).

Красноярск Минэкологии Красноярский край Красноярский ХМЗ КЛМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Кузбасса усомнились в заходе китайских инвесторов на шахту "Инская"

Фигуранты дела о бунте в ангарской колонии получили от 5,5 лет до 21 года

Военная операция на Украине

128 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

Что произошло за день: вторник, 25 февраля

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5911 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });