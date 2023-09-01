Минобороны РФ сообщило о пяти групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В результате нанесенных за неделю групповых ударов высокоточным оружием нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке украинских безэкипажных катеров, заявили в Минобороны РФ.

"В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства", - заявил он.

По словам Конашенкова, российские военные в течение недели сбили четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет. Он также заявил, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.

"Уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе, один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях РФ", - сказал Конашенков.

По направлениям

Представитель Минобороны РФ заявил, что российские военные срывают попытки украинских сил высадиться на островах на Днепре близ Херсона.

"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и воспрещении высадки противника на острова", - сообщил он.

Конашенков заявил, что показания пленных военнослужащих ВСУ говорят о том, что большая часть личного состава "отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня".

"На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - сказал Конашенков.

Наиболее сложная обстановка в течение недели сложилась на донецком и запорожском направлениях, заявил он.

"На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений", - заявил он.

Конашенков сообщил, что на донецком направлении "многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка Донецкой народной республики завершились провалом".

Представитель военного ведомства заявил, что на донецком направлении в течение недели российскими войсками отражено 36 атак, "в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии".

По его словам, для наращивания усилий по прорыву обороны российских войск на запорожское направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва - 71-я егерская бригада ВСУ.

"В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки войск все атаки противника отражены", - заявил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, потери армии Украины за неделю на данном направлении составили: более 960 военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Он также сообщил, что высокие потери живой силы ВСУ обусловлены "эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах".

Конашенков заявил, что командование ВСУ целенаправленно бросает в штурмы личный состав без прикрытия "для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск".

"На южно-донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

"В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны", - сообщил он.

По словам Конашенкова, все атаки отражены, а общие потери армии Украины за неделю составили: до 1025 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

"На купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений "Западной" группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ за неделю составили: до 470 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии.

"На красно-лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника в течение недели составили до 540 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии", - сообщил он.

Черноморский флот установил постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря. "Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций", - заявил он.

По его данным, самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.