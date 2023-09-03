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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Военные РФ сообщили об авиаударе и атаке БПЛА по ВСУ на купянском направлении

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные применили истребитель-бомбардировщик Су-34 и снаряды "Ланцет" в ходе ударов по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Разведывательно-ударное отделение барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожило две самоходные артиллерийские самоходки Krab в районах населенных пунктов Петропаловка, Западное", - сказал Зыбинский в воскресенье.

Он сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68-ой отдельной егерской бригады ВСУ.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены: артиллерийское орудие М-777, самоходная артиллерийская установка M-109 Paladin и три минометных расчета в различных районах.

Он сообщил, что в зоне ответственности группировки за сутки сбиты два беспилотника и снаряд системы HIMARS.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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