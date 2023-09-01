Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в стране подземного хранилища нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Центральная комиссия Роснедр одобрила "Роснефти" проект первого в России подземного хранилища нефти, сообщил "Интерфаксу" глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, входящий в состав ЦКР.

"Роснефть" свой проект представила по трем участкам на Таймыре, мы рассмотрели и одобрили. Но там не очень большой объем, это проект для операционного хранения нефти, не стратегического", - сказал он.

Также Шпуров отметил, что другие компании пока не обращались за лицензиями на геологическое изучение и оценку пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземного хранилища.

По данным Росгеолфонда, лицензии на ПХН структура "Роснефти" - "Восток Ойл" - получила в ноябре 2021 года. Эти лицензии охватывают Иркинский, Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре (Красноярский край). В начале марта на Федресурсе было опубликовано сообщение об аннулировании этих лицензий. Вместе с тем, 7 марта Роснедра выдали лицензии на геолизучение и оценку пригодности этих же участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений компаниям "Таймырнефтегаз" и "НГХ-недра" (входят в "Роснефть").

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года, на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (около 55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.