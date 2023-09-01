Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в стране подземного хранилища нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Центральная комиссия Роснедр одобрила "Роснефти" проект первого в России подземного хранилища нефти, сообщил "Интерфаксу" глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, входящий в состав ЦКР.

"Роснефть" свой проект представила по трем участкам на Таймыре, мы рассмотрели и одобрили. Но там не очень большой объем, это проект для операционного хранения нефти, не стратегического", - сказал он.

Также Шпуров отметил, что другие компании пока не обращались за лицензиями на геологическое изучение и оценку пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземного хранилища.

По данным Росгеолфонда, лицензии на ПХН структура "Роснефти" - "Восток Ойл" - получила в ноябре 2021 года. Эти лицензии охватывают Иркинский, Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре (Красноярский край). В начале марта на Федресурсе было опубликовано сообщение об аннулировании этих лицензий. Вместе с тем, 7 марта Роснедра выдали лицензии на геолизучение и оценку пригодности этих же участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений компаниям "Таймырнефтегаз" и "НГХ-недра" (входят в "Роснефть").

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года, на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (около 55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.

Восток Ойл Игорь Шпуров Роснедра Росгеолфонд Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России не видит запроса на дополнительную расконвертацию DR

Калягин заявил о необходимости "диспансеризации" для "Золотой Маски"

Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Путин спрогнозировал высокую потребность в кадрах в сфере беспилотной авиации

Золотые медали получат отличники, набравшие не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Золотые медали получат отличники, набравшие не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Книгоиздателям разрешили присоединиться к работе антипиратского меморандума

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Министр просвещения сообщил о переходе всех школ на российское ПО

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });