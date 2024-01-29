Ряд компаний и госструктуры интересуются созданием в РФ подземных хранилищ нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ряд компаний и государственные органы проявляют интерес к строительству подземных хранилищ нефти (ПХН), сообщил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров журналистам в Новосибирске в понедельник.

"Я знаю интерес и компаний, и государственных органов некоторых по подземным хранилищам нефти, в том числе, для резервов, стратегических резервов и так далее", - сказал он.

Потребность в хранилищах зависит от емкости рынка, текущей экономической конъюнктуры, логистики и т.д.

"Определяют это органы, которые планируют госрезерв, либо это планируют компании, в каждом случае по-разному", - сказал глава ГКЗ, добавив, что в США емкость подземных хранилищ нефти оцениваются в 100 млн тонн.

Он напомнил, что ранее активно обсуждалась необходимость подземных хранилищ газа (ПХГ), а сейчас "без ПХГ невозможно",

"То, что сейчас ПХГ в Восточной Сибири надо строить, тоже все понимают", - сказал Шпуров.

Он также отметил, что проект по строительству подземного хранилища нефти "Роснефти" является уникальным. "Я думаю, что он заработает", - сказал он, заметив, что не может комментировать производственные планы компании.

Ранее Центральная комиссия Роснедр одобрила "Роснефти" проект первого в России подземного хранилища нефти. "Роснефть" представила свой проект по трем участкам на Таймыре.

По данным Росгеолфонда, лицензии на ПХН структура "Роснефти" - "Восток Ойл" - получила в ноябре 2021 года. Эти лицензии охватывали Иркинский, Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре (Красноярский край). В марте 2023 года на Федресурсе было опубликовано сообщение об аннулировании этих лицензий. Вместе с тем, спустя несколько дней Роснедра выдали лицензии на геолизучение и оценку пригодности этих же участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений компаниям "Таймырнефтегаз" и "НГХ-недра" (входят в "Роснефть").

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года, на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (около 55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.