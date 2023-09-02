Правительство РФ выделило свыше 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 млрд рублей из федерального бюджета и резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщается в субботу на сайте кабмина РФ.

"Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей - научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей - учреждения культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 млрд рублей - из федерального бюджета.

31 августа Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что "правительство продолжает работу по увеличению доходов людей, занятых в бюджетной сфере, с учетом задач майских указов".

В сообщении также отмечается, что выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, согласно которым зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.