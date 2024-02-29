Правительству дадут год на отработку новой модели оплаты труда бюджетников

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В 2025 году правительство должно начать отработку новой модели оплаты трудна бюджетников отдельных регионах, а в 2026 году - принять окончательное решение по этому вопросу для всей страны, заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

"И депутаты, и члены правительства понимают, о чем я говорю. Я просто прошу правительство уже в 25 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 26 году - принять окончательное решение для всей страны, - сказал он. - Надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста дохода занятых здесь специалистов".

"Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы, даже в соседних субъектах федерации, порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив", - отметил он.

Отдельным вопросом он назвал "создание мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста".

"При этом целевым образов выделим более 9 млрд рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов", - пообещал он.