Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами ДТП с участием легковушки и грузовика в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Сегодня, 3 сентября 2023 года, на трассе в Зимовниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате происшествия погибли четверо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.