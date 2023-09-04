Пять человек погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля в понедельник столкнулись на автодороге "Таганрог-Покровское" в Ростовской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автомобилем Lada Priora. В результате аварии погибли трое пассажиров ВАЗа, а также водитель и пассажир Lada Priora", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа и еще один пассажир Lada Priora.