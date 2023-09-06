Минэнерго внесло в кабмин проект указа о запрете "серого" экспорта топлива

Согласно документу, экспортировать нефтепродукты смогут только НПЗ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ, документ находится в финальной стадии согласования. Он дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в среду.

Комментируя ценовую ситуацию на топливном рынке России, Сорокин отметил: "Если жить по экспортной альтернативе, то цена (на нефтепродукты - ИФ) сейчас на бирже должна быть не 65 тыс. (руб. за тонну - ИФ), а в районе 90 тыс. Это означает, что экспортная альтернатива существенно выше, чем внутренняя цена. Поэтому очень многие недобросовестные игроки на рынке, мелкие трейдеры, нефтебазы и т.д. покупают (нефтепродукты - ИФ) по внутренней цене и дальше продают на экспорт. Мы это называем "серый" экспорт (вывоз за границу нефтепродуктов, купленных на бирже, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер - ИФ)".

Чтобы пресечь подобную практику, принято принципиальное решение, сказал Сорокин. "Мы уже внесли проект указа, и не только в правительство, но и в администрацию (президента - ИФ). Он сейчас проходит финальную, скажем так, оценку. И надеюсь, что в ближайшие дни, максимум неделю, но, надеюсь, что дни, не хочу срок давать, это не только от нас зависит - мы сможем выйти с указанием запрета "серого" экспорта", - добавил он.

Сорокин подчеркнул, что, согласно проекту указа, право экспортировать топливо будут иметь только нефтеперерабатывающие заводы. "Это тоже будет очень большая поддержка ценам (на топливо на внутреннем рынке - ИФ)", - добавил он.

Как сообщалось, весной этого года, когда Минфин первоначально озвучил идею об урезании топливного демпфера в два раза, биржевые цены на нефтепродукты в России пошли вверх. Летом более выгодными стали поставки за рубеж, из-за чего усилился "серый" экспорт. В результате на внутреннем рынке оптовые цены на бензин, а затем и дизтопливо выросли до максимумов, вызвав, в том числе, жалобы со стороны аграриев, которые в конце лета занимаются сбором урожая и планируют озимый сев. На внутреннем рынке возникли признаки дефицита, хотя Россия производит достаточно бензинов, а дизтоплива - кратно больше собственного потребления.

Профильные ведомства рассматривали разные меры, ведущие к прекращению "серого" экспорта топлив, в том числе список спецэкспортеров, а также лицензирование.