Роль учетно-контрольных спецмарок для табака будут выполнять коды цифровой маркировки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Статус учетно-контрольных специальных марок для администрирования акцизов на табак в РФ будет присвоен кодам цифровой маркировки "Честный знак". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки).

"Из текста постановления прямо следует, что в данном случае новым статусом планируется наделить коды маркировки "Честный знак", которые уже наносятся на все виды табачной продукции. Таким образом, никакой новой маркировки для табака вводить не планируется. Отказаться от бумажных марок на табаке и начислять акциз в цифровом виде позволит использование уже существующих кодов цифровой маркировки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, соответствующий проект постановления правительства Минфин разместил на сайте подготовки нормативно-правовых актов. Он предусматривается введение термина "учетно-контрольная специальная марка" во вторую часть Налогового кодекса РФ.

"В целях настоящего Кодекса под учетно-контрольными специальными марками понимаются исключающие возможность их подделки и повторного использования средства идентификации, требования к которым установлены Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", наносимые на упаковку табачной продукции, упаковку жидкости для электронных систем доставки никотина, упаковку электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость для электронных систем доставки никотина, упаковку табака (табачных изделий), предназначенных для потребления путем нагревания", - говорится в документе.

Как сообщал весной этого года в Совете Федерации директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, с 2024 года на табачных пачках не будет акцизных марок. "С 2024 года убираем с пачек акцизные марки, дополнительная нагрузка на бизнес по их покупке уйдет, акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки. Интеграция с системами налоговой службы полностью завершена", - говорил он.