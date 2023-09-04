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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Минфин предложил маркировать табачные изделия учетно-контрольными спецмарками

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в рамках перехода на "цифровой акциз" для табака на основе сведений из системы маркировки подготовил проект постановления правительства, которое предусматривает введение учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции.

Согласно документу, размещенному на сайте подготовки нормативно-правовых актов, термин "учетно-контрольная специальная марка" предлагается ввести во вторую часть Налогового кодекса РФ.

Как сообщается в размещенных на сайте документах, внесение изменений связано с отменой акцизных марок для маркировки табачной продукции. Термин "учетно-контрольная специальная марка" будет наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции "в целях сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран-членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) указанных подакцизных товаров таможенными органами, а также в связи с необходимостью обеспечения контроля за правильностью определения налоговой базы по акцизам в отношении табачной и никотинсодержащей продукции".

Как сообщал весной этого года в Совете Федерации директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, с 2024 года на табачных пачках не будет акцизных марок. "С 2024 года убираем с пачек акцизные марки, дополнительная нагрузка на бизнес по их покупке уйдет, акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки. Интеграция с системами налоговой службы полностью завершена", - сообщал он.

В июне Заславский сообщил, что Минпромторг РФ также предлагает вслед за табачными и никотинсодержащими изделиями распространить цифровой акциз на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также маркируются.

Минфин Минпромторг
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