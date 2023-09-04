Ушаков отметил, что Москва не получала сигналов от Киева о возможности переговоров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Украина не подавала никаких сигналов о возможности переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Переговоры проводятся между двумя сторонами, пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу в кулуарах российско-турецких переговоров на высшем уровне в Сочи.

Отвечая на уточняющий вопрос, не передал ли глава МИД Турции, побывавший ранее в Киеве, какое-либо послание российской стороне, он сказал: "Нет, не передал".