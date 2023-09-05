Путин поручил утвердить нацпроект по экономике данных на период до 2030 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с учеными и пленарного заседания Форума будущих технологий.

Кроме того, Путин поручил до 15 октября увеличить максимальный размер правительственных грантов для господдержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах. Для российских ученых грант должен быть увеличен до 500 млн рублей, а для иностранных до 250 млн рублей.

При этом должна быть предусмотрена возможность проведения научных исследований с использованием средств грантов в течение пяти лет и продления указанного срока.

Президент также поручил до 15 ноября рассмотреть вопрос учреждения премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий, включая квантовые технологии, а также стипендий для молодых ученых в области квантовых технологий.

Также до 15 ноября правительство должно рассмотреть вопрос создания условий для привлечения в Россию отечественных и иностранных ученых и квалифицированных специалистов в области квантовых технологий, в том числе в области разработки квантовых сенсоров, осуществления квантовых вычислений и коммуникаций.

В частности, для них может быть упрощен визовый режим, а также получение вида на жительство и гражданства РФ и процедуры оформления документов, необходимых для миграционного учета и допуска к работе. В поручении отмечается, что правительству следует рассмотреть возможность выработки механизмов индивидуальной материальной поддержки и обеспечения социально-бытового обустройства таких лиц и членов их семей.