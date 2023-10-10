Параметры нацпроекта "Экономика данных" утвердят до июня 2024 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Основные параметры нового национального проекта "Экономика данных" планируется утвердить до 1 июня 2024 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству утвердить соответствующий нацпроект на период до 2030 года.

Как сказал Шадаев, "Экономика данных" придет на смену нацпроекту "Цифровая экономика".

"До 1 июня следующего года мы должны утвердить его (нового нацпроекта - ИФ) плановые параметры", - сказал министр.

Он также рассказал, что в проекте федерального бюджета в 2024 году запланировано сокращение расходов по госпрограмме "Информационное общество" и нацпрограмме "Цифровая экономика" примерно на 11% по сравнению с 2023 годом. В 2025 и 2026 годах финансирование по госпрограмме уменьшится почти вполовину, а объем планируемых расходов на нацпроект составит чуть больше, чем 25% от лимитов 2023 года. "Это связано с общим решением о разработке по поручению президента нового нацпроекта - "Национальная экономика данных", который с 2025 года придет на смену нацпроекту "Цифровая экономика", - пояснил министр.

Путин в июле предложил создать нацпроект по формированию экономики данных, подчеркнув, что речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов. "Нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Это, на самом деле, касается всех технологий и сфер жизни", - заявил президент.