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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Британская НПО International Transport Workers Federation признана нежелательной в РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность британской неправительственной организации транспортных рабочих.

"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, Великобритания", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры РФ, одним из основных направлений работы организации с 2022 года "является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом".

В ведомстве добавили, что по инициативе секции докеров, входящей в структуру организации, "подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов".

Кроме того, считают в прокуратуре, организация "под эгидой солидарности с украинскими транспортниками проводит кампанию по сбору финансовых средств для последующей отправки на Украину".

Так, по данным российских прокуроров, организация передала Украине более $500 тыс.

Генпрокуратура РФ International Transport Workers Federation
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