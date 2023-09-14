Генпрокуратура признала нежелательной в РФ финскую НПО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России финскую неправительственную организацию EastCham Finland, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По результатам проверки генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland) (Финляндия)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Как указывают в ведомстве, организация создана в 2001 году в Финляндии, имеет представительство в Санкт-Петербурге, старшим исполнительным директором является гражданка Финляндии Яана Реколайнен.

"После начала специальной военной операции деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели - якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества. Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины", - поясняют в Генпрокуратуре.

Вместе с тем, отмечает ведомство, "EastCham Finland совместно с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством, проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке".

Более того, настаивают в Генпрокуратуре, "ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок".

"Именно поэтому деятельность этой организации, несмотря на наличие в ее уставе норм об отсутствии политических целей, явно выходит за рамки декларированных задач", - заключили в ведомстве.