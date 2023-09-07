Система ПВО сбила в Ростове-на Дону два БПЛА, один человек пострадал

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Один беспилотник уничтожен на подлете к Ростову-на-Дону, второй - в центре города, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. Пострадал один человек", - написал Голубев.

Губернатор уточнил, что у пострадавшего резаные раны ног, он обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.

Кроме того, по словам Голубева, повреждено несколько автомобилей и три здания - фасады и окна.

Ранее глава региона сообщал, что над столицей области сбит один дрон.