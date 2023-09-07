Минобороны РФ заявило о пресечении атак украинскими дронами в Ростовской области и Подмосковье

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Украина пыталась атаковать РФ беспилотниками, летательные аппараты сбиты над Ростовской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении в телеграм-канале ведомства уточняется, что атаки была пресечены примерно в 3:00 четверга.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области", - заявили в министерстве.

Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Василий Гладков, в Ростове-на-Дону пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Также повреждено несколько автомобилей и три здания.

По словам мэра Москвы, сбитый в Подмосковье беспилотник летел на столицу, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.